Токеномика Keep Network (KEEP) Откройте для себя ключевую информацию о Keep Network (KEEP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Keep Network (KEEP) A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users. Официальный сайт: https://keep.network/ Whitepaper: https://keep.network/whitepaper Купить KEEP сейчас!

Токеномика и анализ цен Keep Network (KEEP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Keep Network (KEEP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44,47M $ 44,47M $ 44,47M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 549,72M $ 549,72M $ 549,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80,89M $ 80,89M $ 80,89M Исторический максимум: $ 6,1 $ 6,1 $ 6,1 Исторический минимум: $ 0,01905196 $ 0,01905196 $ 0,01905196 Текущая цена: $ 0,080971 $ 0,080971 $ 0,080971 Узнайте больше о цене Keep Network (KEEP)

Токеномика Keep Network (KEEP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Keep Network (KEEP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KEEP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KEEP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KEEP, изучите текущую цену KEEP!

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