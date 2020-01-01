Токеномика KAKA (KAKA) Откройте для себя ключевую информацию о KAKA (KAKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KAKA (KAKA) What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto. 🔥 Why Kaka? Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf. 🛠️ Built on Solana Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama. Официальный сайт: https://www.kakasol.com/ Купить KAKA сейчас!

Токеномика и анализ цен KAKA (KAKA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KAKA (KAKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Исторический максимум: $ 0,01920151 $ 0,01920151 $ 0,01920151 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00231338 $ 0,00231338 $ 0,00231338 Узнайте больше о цене KAKA (KAKA)

Токеномика KAKA (KAKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KAKA (KAKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KAKA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KAKA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAKA, изучите текущую цену KAKA!

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