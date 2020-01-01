Токеномика KAKA (KAKA)

Токеномика KAKA (KAKA)

Откройте для себя ключевую информацию о KAKA (KAKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KAKA (KAKA)

What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto.

🔥 Why Kaka?

Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf.

🛠️ Built on Solana

Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama.

Официальный сайт:
https://www.kakasol.com/

Токеномика и анализ цен KAKA (KAKA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KAKA (KAKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,34M
$ 2,34M$ 2,34M
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,34M
$ 2,34M$ 2,34M
Исторический максимум:
$ 0,01920151
$ 0,01920151$ 0,01920151
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00231338
$ 0,00231338$ 0,00231338

Токеномика KAKA (KAKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KAKA (KAKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KAKA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KAKA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAKA, изучите текущую цену KAKA!

Прогноз цены KAKA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.