Токеномика KAKA (KAKA)
Информация о KAKA (KAKA)
What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto.
🔥 Why Kaka?
Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf.
🛠️ Built on Solana
Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama.
Токеномика и анализ цен KAKA (KAKA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене KAKA (KAKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика KAKA (KAKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики KAKA (KAKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов KAKA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов KAKA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAKA, изучите текущую цену KAKA!
Прогноз цены KAKA
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.