Токеномика Kabila (KBL) Откройте для себя ключевую информацию о Kabila (KBL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kabila (KBL) Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem. Официальный сайт: https://www.kabila.app Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/663a0ca9873d010c1225243c/673df7d14e2a76d3db7884fd_Kabila%20KBL%20Whitepaper%20V2_compressed.pdf Купить KBL сейчас!

Токеномика и анализ цен Kabila (KBL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kabila (KBL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,76M $ 1,76M $ 1,76M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 201,21M $ 201,21M $ 201,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,73M $ 8,73M $ 8,73M Исторический максимум: $ 0,03464478 $ 0,03464478 $ 0,03464478 Исторический минимум: $ 0,007222 $ 0,007222 $ 0,007222 Текущая цена: $ 0,008732 $ 0,008732 $ 0,008732 Узнайте больше о цене Kabila (KBL)

Токеномика Kabila (KBL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kabila (KBL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KBL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KBL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KBL, изучите текущую цену KBL!

Прогноз цены KBL Хотите узнать, куда может двигаться KBL? Наша страница прогноза цены KBL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KBL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!