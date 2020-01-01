Токеномика JUST KIRA (KIRAI) Откройте для себя ключевую информацию о JUST KIRA (KIRAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JUST KIRA (KIRAI) Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity. After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation. Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions. Key Innovations: Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7 Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience. Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits. Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity. Официальный сайт: https://thekiraproject.online Whitepaper: https://aumiga.gitbook.io/the-kira-project Купить KIRAI сейчас!

Токеномика и анализ цен JUST KIRA (KIRAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JUST KIRA (KIRAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 194,48K $ 194,48K $ 194,48K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 194,48K $ 194,48K $ 194,48K Исторический максимум: $ 0,01981453 $ 0,01981453 $ 0,01981453 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00019448 $ 0,00019448 $ 0,00019448 Узнайте больше о цене JUST KIRA (KIRAI)

Токеномика JUST KIRA (KIRAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JUST KIRA (KIRAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KIRAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KIRAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIRAI, изучите текущую цену KIRAI!

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