Токеномика Joule (JOULE)

Токеномика Joule (JOULE)

Откройте для себя ключевую информацию о Joule (JOULE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Joule (JOULE)

Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology.

With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.

Официальный сайт:
https://kinetic.market
Whitepaper:
https://docs.kinetic.market/

Токеномика и анализ цен Joule (JOULE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Joule (JOULE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,23M
$ 3,23M$ 3,23M
Общее предложение:
$ 648,77M
$ 648,77M$ 648,77M
Оборотное предложение:
$ 643,61M
$ 643,61M$ 643,61M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,26M
$ 3,26M$ 3,26M
Исторический максимум:
$ 0,067035
$ 0,067035$ 0,067035
Исторический минимум:
$ 0,00485103
$ 0,00485103$ 0,00485103
Текущая цена:
$ 0,00502005
$ 0,00502005$ 0,00502005

Токеномика Joule (JOULE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Joule (JOULE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JOULE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JOULE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JOULE, изучите текущую цену JOULE!

Прогноз цены JOULE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.