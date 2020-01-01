Токеномика Joule (JOULE) Откройте для себя ключевую информацию о Joule (JOULE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Joule (JOULE) Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing. Официальный сайт: https://kinetic.market Whitepaper: https://docs.kinetic.market/ Купить JOULE сейчас!

Токеномика и анализ цен Joule (JOULE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Joule (JOULE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,23M $ 3,23M $ 3,23M Общее предложение: $ 648,77M $ 648,77M $ 648,77M Оборотное предложение: $ 643,61M $ 643,61M $ 643,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,26M $ 3,26M $ 3,26M Исторический максимум: $ 0,067035 $ 0,067035 $ 0,067035 Исторический минимум: $ 0,00485103 $ 0,00485103 $ 0,00485103 Текущая цена: $ 0,00502005 $ 0,00502005 $ 0,00502005 Узнайте больше о цене Joule (JOULE)

Токеномика Joule (JOULE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Joule (JOULE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JOULE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JOULE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JOULE, изучите текущую цену JOULE!

Прогноз цены JOULE Хотите узнать, куда может двигаться JOULE? Наша страница прогноза цены JOULE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена JOULE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!