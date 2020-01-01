Токеномика Jorkin (JORKIN) Откройте для себя ключевую информацию о Jorkin (JORKIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jorkin (JORKIN) Jorkin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by a popular internet meme featuring an animated monkey. The meme, features a simple, looping GIF of a cartoon monkey moving its arm, capturing attention with its humorous and iconic simplicity. Jorkin aims to bring the fun and lighthearted nature of internet culture to the crypto world, fostering a community of meme enthusiasts and crypto holders who appreciate the quirky appeal of this character. Официальный сайт: https://jorkin.fun/ Купить JORKIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Jorkin (JORKIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jorkin (JORKIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 104,03K $ 104,03K $ 104,03K Общее предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M Оборотное предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 104,03K $ 104,03K $ 104,03K Исторический максимум: $ 0,00796273 $ 0,00796273 $ 0,00796273 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010385 $ 0,00010385 $ 0,00010385 Узнайте больше о цене Jorkin (JORKIN)

Токеномика Jorkin (JORKIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jorkin (JORKIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JORKIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JORKIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JORKIN, изучите текущую цену JORKIN!

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