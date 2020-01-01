Токеномика Jito Staked SOL (JITOSOL) Откройте для себя ключевую информацию о Jito Staked SOL (JITOSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jito Staked SOL (JITOSOL) The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL. Официальный сайт: https://www.jito.network/ Купить JITOSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Jito Staked SOL (JITOSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jito Staked SOL (JITOSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,82B $ 2,82B $ 2,82B Общее предложение: $ 14,81M $ 14,81M $ 14,81M Оборотное предложение: $ 14,81M $ 14,81M $ 14,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,82B $ 2,82B $ 2,82B Исторический максимум: $ 339,52 $ 339,52 $ 339,52 Исторический минимум: $ 0,57898 $ 0,57898 $ 0,57898 Текущая цена: $ 190,58 $ 190,58 $ 190,58 Узнайте больше о цене Jito Staked SOL (JITOSOL)

Токеномика Jito Staked SOL (JITOSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jito Staked SOL (JITOSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JITOSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JITOSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JITOSOL, изучите текущую цену JITOSOL!

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