Токеномика Jester (JEST) Откройте для себя ключевую информацию о Jester (JEST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jester (JEST) Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience. Официальный сайт: https://jester.global/ Whitepaper: https://jester.gitbook.io/docs Купить JEST сейчас!

Токеномика и анализ цен Jester (JEST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jester (JEST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,28M $ 3,28M $ 3,28M Общее предложение: $ 995,00K $ 995,00K $ 995,00K Оборотное предложение: $ 995,00K $ 995,00K $ 995,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,28M $ 3,28M $ 3,28M Исторический максимум: $ 15,79 $ 15,79 $ 15,79 Исторический минимум: $ 0,552133 $ 0,552133 $ 0,552133 Текущая цена: $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 Узнайте больше о цене Jester (JEST)

Токеномика Jester (JEST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jester (JEST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JEST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JEST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JEST, изучите текущую цену JEST!

Прогноз цены JEST Хотите узнать, куда может двигаться JEST? Наша страница прогноза цены JEST объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена JEST прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!