Токеномика jeo rogen (ROGEN) Откройте для себя ключевую информацию о jeo rogen (ROGEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о jeo rogen (ROGEN) Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast! Официальный сайт: https://jeorogensol.xyz Купить ROGEN сейчас!

Токеномика и анализ цен jeo rogen (ROGEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене jeo rogen (ROGEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 414,52K $ 414,52K $ 414,52K Общее предложение: $ 999,01M $ 999,01M $ 999,01M Оборотное предложение: $ 999,01M $ 999,01M $ 999,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 414,52K $ 414,52K $ 414,52K Исторический максимум: $ 0,00191537 $ 0,00191537 $ 0,00191537 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00041493 $ 0,00041493 $ 0,00041493 Узнайте больше о цене jeo rogen (ROGEN)

Токеномика jeo rogen (ROGEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики jeo rogen (ROGEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROGEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROGEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROGEN, изучите текущую цену ROGEN!

Прогноз цены ROGEN Хотите узнать, куда может двигаться ROGEN? Наша страница прогноза цены ROGEN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ROGEN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!