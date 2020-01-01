Токеномика JellfFishCoin (JELLYFC) Откройте для себя ключевую информацию о JellfFishCoin (JELLYFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JellfFishCoin (JELLYFC) Jellyfc is a community-driven token dedicated to enhancing utility and usability by expanding our Web3 ecosystem. We've introduced an off-chain wallet system that features reward-based interactions, including a daily faucet for earning free coins. Additionally, our community mining pool offers merged payouts in the Jellyfc token, further enriching the user experience and engagement. Jellyfc was a fair launch with no presale and a public live stream on the launch day. Официальный сайт: https://www.jellyfc.com/ Whitepaper: https://www.jellyfc.com/ Купить JELLYFC сейчас!

Токеномика и анализ цен JellfFishCoin (JELLYFC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JellfFishCoin (JELLYFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 74,09K $ 74,09K $ 74,09K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 74,09K $ 74,09K $ 74,09K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене JellfFishCoin (JELLYFC)

Токеномика JellfFishCoin (JELLYFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JellfFishCoin (JELLYFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JELLYFC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JELLYFC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JELLYFC, изучите текущую цену JELLYFC!

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