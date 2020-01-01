Токеномика Jeff (JEFF) Откройте для себя ключевую информацию о Jeff (JEFF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jeff (JEFF) Официальный сайт: https://jeff100x.com/ Купить JEFF сейчас!

Токеномика и анализ цен Jeff (JEFF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jeff (JEFF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,42M $ 7,42M $ 7,42M Общее предложение: $ 998,40K $ 998,40K $ 998,40K Оборотное предложение: $ 998,40K $ 998,40K $ 998,40K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,42M $ 7,42M $ 7,42M Исторический максимум: $ 130,31 $ 130,31 $ 130,31 Исторический минимум: $ 1,88 $ 1,88 $ 1,88 Текущая цена: $ 7,43 $ 7,43 $ 7,43 Узнайте больше о цене Jeff (JEFF)

Токеномика Jeff (JEFF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jeff (JEFF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JEFF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JEFF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JEFF, изучите текущую цену JEFF!

Прогноз цены JEFF Хотите узнать, куда может двигаться JEFF? Наша страница прогноза цены JEFF объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена JEFF прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!