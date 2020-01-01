Токеномика JAK (JAK)
Информация о JAK (JAK)
Meet Jak: just an ordinary guy with no girlfriend, stuck in a dead-end job, and struggling with low self-esteem. But that’s all about to change when Jak stumbles upon the world of memecoins.
Through sheer determination and a bit of beginner's luck, Jak’s modest investment starts to grow. Soon, he's not only making more money than he ever imagined but also discovering a passion for technology and finance. Jak's transformation is nothing short of remarkable—he goes from a lackluster existence to living life on his own terms.
Токеномика и анализ цен JAK (JAK)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене JAK (JAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика JAK (JAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики JAK (JAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов JAK, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов JAK.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JAK, изучите текущую цену JAK!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.