Токеномика JAK (JAK) Откройте для себя ключевую информацию о JAK (JAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JAK (JAK) Meet Jak: just an ordinary guy with no girlfriend, stuck in a dead-end job, and struggling with low self-esteem. But that’s all about to change when Jak stumbles upon the world of memecoins. Through sheer determination and a bit of beginner's luck, Jak’s modest investment starts to grow. Soon, he's not only making more money than he ever imagined but also discovering a passion for technology and finance. Jak's transformation is nothing short of remarkable—he goes from a lackluster existence to living life on his own terms. Официальный сайт: https://jak-coin.com Купить JAK сейчас!

Токеномика и анализ цен JAK (JAK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JAK (JAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 221,41K $ 221,41K $ 221,41K Общее предложение: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M Оборотное предложение: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 221,41K $ 221,41K $ 221,41K Исторический максимум: $ 0,02818241 $ 0,02818241 $ 0,02818241 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022148 $ 0,00022148 $ 0,00022148 Узнайте больше о цене JAK (JAK)

Токеномика JAK (JAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JAK (JAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JAK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JAK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JAK, изучите текущую цену JAK!

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