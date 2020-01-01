Токеномика JailbreakMe (JAIL) Откройте для себя ключевую информацию о JailbreakMe (JAIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JailbreakMe (JAIL) The first open source, fairly launched dApp where organizations test their AI models while users earn rewards for finding weaknesses and jailbreaking them 🏆 $JAIL tokens are designed to be the native currency of the JailbreakMe dApp, serving as the backbone of the platform's economy. While the full utility of $JAIL tokens will roll out in future updates, the groundwork is being laid to ensure their value and relevance within the ecosystem. Официальный сайт: https://jailbreakme.xyz/ Купить JAIL сейчас!

Токеномика и анализ цен JailbreakMe (JAIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JailbreakMe (JAIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 160,99K $ 160,99K $ 160,99K Общее предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M Оборотное предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 160,99K $ 160,99K $ 160,99K Исторический максимум: $ 0,02742421 $ 0,02742421 $ 0,02742421 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00016098 $ 0,00016098 $ 0,00016098 Узнайте больше о цене JailbreakMe (JAIL)

Токеномика JailbreakMe (JAIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JailbreakMe (JAIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JAIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JAIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JAIL, изучите текущую цену JAIL!

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