Токеномика IXO (IXO) Откройте для себя ключевую информацию о IXO (IXO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IXO (IXO) IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation. Официальный сайт: https://www.ixo.world/ Whitepaper: https://www.ixo.world/white-paper Купить IXO сейчас!

Токеномика и анализ цен IXO (IXO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IXO (IXO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 606,64K $ 606,64K $ 606,64K Общее предложение: $ 126,27M $ 126,27M $ 126,27M Оборотное предложение: $ 86,64M $ 86,64M $ 86,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 884,12K $ 884,12K $ 884,12K Исторический максимум: $ 1,009 $ 1,009 $ 1,009 Исторический минимум: $ 0,00336803 $ 0,00336803 $ 0,00336803 Текущая цена: $ 0,00700181 $ 0,00700181 $ 0,00700181 Узнайте больше о цене IXO (IXO)

Токеномика IXO (IXO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IXO (IXO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IXO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IXO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IXO, изучите текущую цену IXO!

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