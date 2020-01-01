Токеномика Invisible Cat (KIETH) Откройте для себя ключевую информацию о Invisible Cat (KIETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Invisible Cat (KIETH) The only invisible cat on Solana. A community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. So join this community and let invisible cat Coin dominate the crypto world. Let it bring out the financial power within you. Официальный сайт: https://www.kiethonsol.wtf/ Купить KIETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Invisible Cat (KIETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Invisible Cat (KIETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 83,83K $ 83,83K $ 83,83K Общее предложение: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M Оборотное предложение: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 83,83K $ 83,83K $ 83,83K Исторический максимум: $ 0,00648379 $ 0,00648379 $ 0,00648379 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Invisible Cat (KIETH)

Токеномика Invisible Cat (KIETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Invisible Cat (KIETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KIETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KIETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIETH, изучите текущую цену KIETH!

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