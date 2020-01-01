Токеномика Intern (INTERN) Откройте для себя ключевую информацию о Intern (INTERN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Intern (INTERN) $INTERN is an AI agent developed as part of the FOMO AI Agents ecosystem, a decentralized platform built on the Solana blockchain. The project focuses on creating AI-driven personalities that provide engaging and transparent interactions across social media and communication platforms. With $INTERN, users can experience authentic and meme-inspired interactions that reflect the culture of the Web3 community. Официальный сайт: https://fomo.fund/home Купить INTERN сейчас!

Токеномика и анализ цен Intern (INTERN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Intern (INTERN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34.98K $ 34.98K $ 34.98K Общее предложение: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Оборотное предложение: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34.98K $ 34.98K $ 34.98K Исторический максимум: $ 0.00388484 $ 0.00388484 $ 0.00388484 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Intern (INTERN)

Токеномика Intern (INTERN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Intern (INTERN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INTERN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INTERN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INTERN, изучите текущую цену INTERN!

Прогноз цены INTERN Хотите узнать, куда может двигаться INTERN? Наша страница прогноза цены INTERN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена INTERN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!