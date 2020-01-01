Токеномика Intern (INTERN)

Токеномика Intern (INTERN)

Откройте для себя ключевую информацию о Intern (INTERN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Intern (INTERN)

$INTERN is an AI agent developed as part of the FOMO AI Agents ecosystem, a decentralized platform built on the Solana blockchain. The project focuses on creating AI-driven personalities that provide engaging and transparent interactions across social media and communication platforms. With $INTERN, users can experience authentic and meme-inspired interactions that reflect the culture of the Web3 community.

Официальный сайт:
https://fomo.fund/home

Токеномика и анализ цен Intern (INTERN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Intern (INTERN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 34.98K
$ 34.98K$ 34.98K
Общее предложение:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
Оборотное предложение:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 34.98K
$ 34.98K$ 34.98K
Исторический максимум:
$ 0.00388484
$ 0.00388484$ 0.00388484
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Intern (INTERN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Intern (INTERN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INTERN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INTERN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INTERN, изучите текущую цену INTERN!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.