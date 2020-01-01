Токеномика Integral (ITGR) Откройте для себя ключевую информацию о Integral (ITGR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Integral (ITGR) Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size. Официальный сайт: https://integral.link/ Купить ITGR сейчас!

Токеномика и анализ цен Integral (ITGR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Integral (ITGR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 314,85K $ 314,85K $ 314,85K Общее предложение: $ 299,95M $ 299,95M $ 299,95M Оборотное предложение: $ 83,94M $ 83,94M $ 83,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Исторический максимум: $ 3,45 $ 3,45 $ 3,45 Исторический минимум: $ 0,00286014 $ 0,00286014 $ 0,00286014 Текущая цена: $ 0,00375482 $ 0,00375482 $ 0,00375482 Узнайте больше о цене Integral (ITGR)

Токеномика Integral (ITGR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Integral (ITGR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ITGR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ITGR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ITGR, изучите текущую цену ITGR!

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