Токеномика InfinitiCoin (INCO)

Токеномика InfinitiCoin (INCO)

Откройте для себя ключевую информацию о InfinitiCoin (INCO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о InfinitiCoin (INCO)

InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide.

Официальный сайт:
https://www.infiniticoin.com/
Whitepaper:
https://infiniticoin.com/InfinitiCoin%20-White%C2%A0-Paper.pdf

Токеномика и анализ цен InfinitiCoin (INCO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене InfinitiCoin (INCO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,80M
$ 9,80M$ 9,80M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,80M
$ 9,80M$ 9,80M
Исторический максимум:
$ 0,02101208
$ 0,02101208$ 0,02101208
Исторический минимум:
$ 0,00838394
$ 0,00838394$ 0,00838394
Текущая цена:
$ 0,00980199
$ 0,00980199$ 0,00980199

Токеномика InfinitiCoin (INCO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики InfinitiCoin (INCO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INCO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INCO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INCO, изучите текущую цену INCO!

Прогноз цены INCO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.