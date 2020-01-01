Токеномика InfinitiCoin (INCO) Откройте для себя ключевую информацию о InfinitiCoin (INCO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о InfinitiCoin (INCO) InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide. Официальный сайт: https://www.infiniticoin.com/ Whitepaper: https://infiniticoin.com/InfinitiCoin%20-White%C2%A0-Paper.pdf Купить INCO сейчас!

Токеномика и анализ цен InfinitiCoin (INCO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене InfinitiCoin (INCO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,80M $ 9,80M $ 9,80M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,80M $ 9,80M $ 9,80M Исторический максимум: $ 0,02101208 $ 0,02101208 $ 0,02101208 Исторический минимум: $ 0,00838394 $ 0,00838394 $ 0,00838394 Текущая цена: $ 0,00980199 $ 0,00980199 $ 0,00980199 Узнайте больше о цене InfinitiCoin (INCO)

Токеномика InfinitiCoin (INCO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики InfinitiCoin (INCO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INCO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INCO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INCO, изучите текущую цену INCO!

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