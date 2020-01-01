Токеномика infinite backrooms (IB) Откройте для себя ключевую информацию о infinite backrooms (IB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о infinite backrooms (IB) Infinite Backrooms is a meme token launched on the Solana blockchain, inspired by the concept of the "backrooms" - an endless maze of surreal and unsettling rooms often depicted in internet culture. Designed to be both a fun experiment and a token that captures the imagination, Infinite Backrooms taps into the limitless creative potential of digital spaces and the growing world of decentralized finance. This project is rooted in the idea of infinite exploration, much like the endless hallways of the backrooms, providing an immersive and unconventional experience for the community. Официальный сайт: https://www.infinitebackrooms.com/ Купить IB сейчас!

Токеномика и анализ цен infinite backrooms (IB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене infinite backrooms (IB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 130.70K $ 130.70K $ 130.70K Общее предложение: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M Оборотное предложение: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 130.70K $ 130.70K $ 130.70K Исторический максимум: $ 0.01155285 $ 0.01155285 $ 0.01155285 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00013084 $ 0.00013084 $ 0.00013084 Узнайте больше о цене infinite backrooms (IB)

Токеномика infinite backrooms (IB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики infinite backrooms (IB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IB, изучите текущую цену IB!

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