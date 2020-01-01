Токеномика INFERNO (INF) Откройте для себя ключевую информацию о INFERNO (INF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о INFERNO (INF) Inferno is simple: Use $TITANX and mint $INFERNO. There are 8, twenty four hour mint cycles and 90% buy and burn. eight 24-hour sessions of token minting. Inferno starts the show every Friday at 2pm UTC until Saturday at 2pm UTC. After each 24-hours, claim your tokens Eight consecutive Saturdays for eight weeks. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets made and thats when the Buy and Burns happen which is making this a truly deflationary token Официальный сайт: https://inferno.win/ Whitepaper: https://docs.inferno.win/inferno Купить INF сейчас!

Токеномика и анализ цен INFERNO (INF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене INFERNO (INF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 469,52K $ 469,52K $ 469,52K Общее предложение: $ 3,03T $ 3,03T $ 3,03T Оборотное предложение: $ 3,03T $ 3,03T $ 3,03T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 469,52K $ 469,52K $ 469,52K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене INFERNO (INF)

Токеномика INFERNO (INF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики INFERNO (INF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INF, изучите текущую цену INF!

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