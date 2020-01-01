Токеномика Indi (INDI) Откройте для себя ключевую информацию о Indi (INDI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Indi (INDI) Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic’s CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world. With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we’ve already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong. Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic. Официальный сайт: https://www.indisonic.xyz/ Купить INDI сейчас!

Токеномика и анализ цен Indi (INDI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Indi (INDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 720,70K $ 720,70K $ 720,70K Общее предложение: $ 80,50M $ 80,50M $ 80,50M Оборотное предложение: $ 80,50M $ 80,50M $ 80,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 720,70K $ 720,70K $ 720,70K Исторический максимум: $ 0,065643 $ 0,065643 $ 0,065643 Исторический минимум: $ 0,00490962 $ 0,00490962 $ 0,00490962 Текущая цена: $ 0,00894422 $ 0,00894422 $ 0,00894422 Узнайте больше о цене Indi (INDI)

Токеномика Indi (INDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Indi (INDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INDI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INDI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INDI, изучите текущую цену INDI!

Прогноз цены INDI Хотите узнать, куда может двигаться INDI? Наша страница прогноза цены INDI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена INDI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!