Токеномика Increment Staked FLOW (STFLOW) Откройте для себя ключевую информацию о Increment Staked FLOW (STFLOW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Increment Staked FLOW (STFLOW) stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time. Официальный сайт: https://app.increment.fi/staking Whitepaper: https://docs.increment.fi/protocols/liquid-staking/protocol-overview Купить STFLOW сейчас!

Токеномика и анализ цен Increment Staked FLOW (STFLOW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Increment Staked FLOW (STFLOW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,71M $ 2,71M $ 2,71M Общее предложение: $ 6,40M $ 6,40M $ 6,40M Оборотное предложение: $ 6,40M $ 6,40M $ 6,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,71M $ 2,71M $ 2,71M Исторический максимум: $ 1,91 $ 1,91 $ 1,91 Исторический минимум: $ 0,369164 $ 0,369164 $ 0,369164 Текущая цена: $ 0,423236 $ 0,423236 $ 0,423236 Узнайте больше о цене Increment Staked FLOW (STFLOW)

Токеномика Increment Staked FLOW (STFLOW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Increment Staked FLOW (STFLOW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STFLOW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STFLOW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STFLOW, изучите текущую цену STFLOW!

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