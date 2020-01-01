Токеномика Idena (IDNA) Откройте для себя ключевую информацию о Idena (IDNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Idena (IDNA) Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power. Официальный сайт: https://idena.io/ Купить IDNA сейчас!

Токеномика и анализ цен Idena (IDNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Idena (IDNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 194,89K $ 194,89K $ 194,89K Общее предложение: $ 81,16M $ 81,16M $ 81,16M Оборотное предложение: $ 81,16M $ 81,16M $ 81,16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 194,91K $ 194,91K $ 194,91K Исторический максимум: $ 0,314136 $ 0,314136 $ 0,314136 Исторический минимум: $ 0,00152024 $ 0,00152024 $ 0,00152024 Текущая цена: $ 0,00240144 $ 0,00240144 $ 0,00240144 Узнайте больше о цене Idena (IDNA)

Токеномика Idena (IDNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Idena (IDNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IDNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IDNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IDNA, изучите текущую цену IDNA!

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