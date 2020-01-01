Токеномика ICHI (ICHI) Откройте для себя ключевую информацию о ICHI (ICHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ICHI (ICHI) The ICHI token is the governance and value token of ICHI Protocols. ICHI has built 2 protocols to date, including Vaults (single-token Uniswap v3 liquidity managers earning high yields) and Branded Dollars (Community-owned over-collateralized stable assets). Официальный сайт: https://www.ichi.org/ Купить ICHI сейчас!

Токеномика и анализ цен ICHI (ICHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ICHI (ICHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,36M $ 3,36M $ 3,36M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 9,37M $ 9,37M $ 9,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,58M $ 3,58M $ 3,58M Исторический максимум: $ 143,93 $ 143,93 $ 143,93 Исторический минимум: $ 0,247096 $ 0,247096 $ 0,247096 Текущая цена: $ 0,35879 $ 0,35879 $ 0,35879 Узнайте больше о цене ICHI (ICHI)

Токеномика ICHI (ICHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ICHI (ICHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ICHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ICHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ICHI, изучите текущую цену ICHI!

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