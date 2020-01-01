Токеномика iBTC Network (IBTC) Откройте для себя ключевую информацию о iBTC Network (IBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о iBTC Network (IBTC) iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized. Официальный сайт: https://www.ibtc.network/ Купить IBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен iBTC Network (IBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене iBTC Network (IBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Общее предложение: $ 35.58 $ 35.58 $ 35.58 Оборотное предложение: $ 35.58 $ 35.58 $ 35.58 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Исторический максимум: $ 656,686 $ 656,686 $ 656,686 Исторический минимум: $ 49,611 $ 49,611 $ 49,611 Текущая цена: $ 76,318 $ 76,318 $ 76,318 Узнайте больше о цене iBTC Network (IBTC)

Токеномика iBTC Network (IBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики iBTC Network (IBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IBTC, изучите текущую цену IBTC!

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