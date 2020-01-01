Токеномика Hyperstable (PEG)

Токеномика Hyperstable (PEG)

Откройте для себя ключевую информацию о Hyperstable (PEG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Hyperstable (PEG)

Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token

Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases.

Официальный сайт:
https://hyperstable.xyz/

Токеномика и анализ цен Hyperstable (PEG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyperstable (PEG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 555,38K
$ 555,38K$ 555,38K
Общее предложение:
$ 500,51M
$ 500,51M$ 500,51M
Оборотное предложение:
$ 28,44M
$ 28,44M$ 28,44M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,77M
$ 9,77M$ 9,77M
Исторический максимум:
$ 0,04183107
$ 0,04183107$ 0,04183107
Исторический минимум:
$ 0,01793664
$ 0,01793664$ 0,01793664
Текущая цена:
$ 0,0195408
$ 0,0195408$ 0,0195408

Токеномика Hyperstable (PEG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hyperstable (PEG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PEG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PEG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEG, изучите текущую цену PEG!

Прогноз цены PEG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.