Токеномика Hyperstable (PEG) Откройте для себя ключевую информацию о Hyperstable (PEG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hyperstable (PEG) Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases. Официальный сайт: https://hyperstable.xyz/ Купить PEG сейчас!

Токеномика и анализ цен Hyperstable (PEG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyperstable (PEG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 555,38K $ 555,38K $ 555,38K Общее предложение: $ 500,51M $ 500,51M $ 500,51M Оборотное предложение: $ 28,44M $ 28,44M $ 28,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,77M $ 9,77M $ 9,77M Исторический максимум: $ 0,04183107 $ 0,04183107 $ 0,04183107 Исторический минимум: $ 0,01793664 $ 0,01793664 $ 0,01793664 Текущая цена: $ 0,0195408 $ 0,0195408 $ 0,0195408 Узнайте больше о цене Hyperstable (PEG)

Токеномика Hyperstable (PEG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hyperstable (PEG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEG, изучите текущую цену PEG!

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