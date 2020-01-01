Токеномика Hyperstable USD (USH) Откройте для себя ключевую информацию о Hyperstable USD (USH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hyperstable USD (USH) Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases. Официальный сайт: https://hyperstable.xyz/ Купить USH сейчас!

Токеномика и анализ цен Hyperstable USD (USH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyperstable USD (USH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Общее предложение: $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Оборотное предложение: $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Исторический максимум: $ 1,015 $ 1,015 $ 1,015 Исторический минимум: $ 0,97455 $ 0,97455 $ 0,97455 Текущая цена: $ 0,999583 $ 0,999583 $ 0,999583 Узнайте больше о цене Hyperstable USD (USH)

Токеномика Hyperstable USD (USH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hyperstable USD (USH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USH, изучите текущую цену USH!

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