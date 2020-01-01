Токеномика HXRO (HXRO) Откройте для себя ключевую информацию о HXRO (HXRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HXRO (HXRO) Hxro Network is a decentralized liquidity, risk, and margining primitive for derivatives built on the Solana blockchain. The network is designed to provide critical infrastructure and base layer tooling for liquidity to support a wide spectrum of derivatives markets on futures, swaps, and vanilla, exotic, and parimutuel options. HXRO is the utility and governance token that powers the Hxro Network. Официальный сайт: https://hxro.com/ Купить HXRO сейчас!

Токеномика и анализ цен HXRO (HXRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HXRO (HXRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 620,39M $ 620,39M $ 620,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,46M $ 2,46M $ 2,46M Исторический максимум: $ 0,800981 $ 0,800981 $ 0,800981 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00245528 $ 0,00245528 $ 0,00245528 Узнайте больше о цене HXRO (HXRO)

Токеномика HXRO (HXRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HXRO (HXRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HXRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HXRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HXRO, изучите текущую цену HXRO!

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