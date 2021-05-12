Токеномика Husky Avax (HUSKY) Откройте для себя ключевую информацию о Husky Avax (HUSKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Husky Avax (HUSKY) The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly. Официальный сайт: https://www.husky.space/ Whitepaper: https://www.husky.space/about/whitepaper Купить HUSKY сейчас!

Токеномика и анализ цен Husky Avax (HUSKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Husky Avax (HUSKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 727,06K $ 727,06K $ 727,06K Общее предложение: $ 88,39T $ 88,39T $ 88,39T Оборотное предложение: $ 88,39T $ 88,39T $ 88,39T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 727,06K $ 727,06K $ 727,06K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Husky Avax (HUSKY)

Токеномика Husky Avax (HUSKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Husky Avax (HUSKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HUSKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HUSKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HUSKY, изучите текущую цену HUSKY!

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