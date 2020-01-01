Токеномика HUG (HUG) Откройте для себя ключевую информацию о HUG (HUG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HUG (HUG) HUG is a community coin built on Radix that is focused on positivity, kindness, and generosity. HUG was given a fair launch, with 50% of the supply available for purchase with no insiders, and it uses the majority of its reserves to encourage positive engagement in the community and on the Radix network. Официальный сайт: https://hug.meme/ Купить HUG сейчас!

Токеномика и анализ цен HUG (HUG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HUG (HUG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 167,93K $ 167,93K $ 167,93K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 92,48B $ 92,48B $ 92,48B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 181,59K $ 181,59K $ 181,59K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене HUG (HUG)

Токеномика HUG (HUG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HUG (HUG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HUG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HUG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HUG, изучите текущую цену HUG!

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