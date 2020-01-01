Токеномика Hubble (HBB)

Токеномика Hubble (HBB)

Откройте для себя ключевую информацию о Hubble (HBB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hubble (HBB)

Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can:

  • Earn USDH rewards
  • Participate in the project's governance (coming soon)

Официальный сайт:
https://hubbleprotocol.io/

Токеномика и анализ цен Hubble (HBB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hubble (HBB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 480,61K
$ 480,61K$ 480,61K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 68,28M
$ 68,28M$ 68,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 703,85K
$ 703,85K$ 703,85K
Исторический максимум:
$ 5,12
$ 5,12$ 5,12
Исторический минимум:
$ 0,0049157
$ 0,0049157$ 0,0049157
Текущая цена:
$ 0,00703852
$ 0,00703852$ 0,00703852

Токеномика Hubble (HBB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hubble (HBB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HBB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HBB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HBB, изучите текущую цену HBB!

Прогноз цены HBB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.