Токеномика Hubble (HBB) Откройте для себя ключевую информацию о Hubble (HBB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hubble (HBB) Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: Earn USDH rewards

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Токеномика и анализ цен Hubble (HBB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hubble (HBB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 480,61K $ 480,61K $ 480,61K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 68,28M $ 68,28M $ 68,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 703,85K $ 703,85K $ 703,85K Исторический максимум: $ 5,12 $ 5,12 $ 5,12 Исторический минимум: $ 0,0049157 $ 0,0049157 $ 0,0049157 Текущая цена: $ 0,00703852 $ 0,00703852 $ 0,00703852 Узнайте больше о цене Hubble (HBB)

Токеномика Hubble (HBB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hubble (HBB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HBB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HBB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HBB, изучите текущую цену HBB!

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