Токеномика Hourglass (WAIT) Откройте для себя ключевую информацию о Hourglass (WAIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hourglass (WAIT) Hourglass is a community-driven, tax-free token with renounced ownership. 100% is circulating. The mission of Hourglass is to elevate Web 3.0 by incubating projects that bridge the crypto space with mainstream entertainment, popular apps, major retail brands, and large-scale real-life events. Официальный сайт: https://hourglassx.com Купить WAIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Hourglass (WAIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hourglass (WAIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 255,06K $ 255,06K $ 255,06K Общее предложение: $ 97,75M $ 97,75M $ 97,75M Оборотное предложение: $ 97,75M $ 97,75M $ 97,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 255,06K $ 255,06K $ 255,06K Исторический максимум: $ 0,464756 $ 0,464756 $ 0,464756 Исторический минимум: $ 0,00176993 $ 0,00176993 $ 0,00176993 Текущая цена: $ 0,00260866 $ 0,00260866 $ 0,00260866 Узнайте больше о цене Hourglass (WAIT)

Токеномика Hourglass (WAIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hourglass (WAIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAIT, изучите текущую цену WAIT!

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