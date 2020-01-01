Токеномика HOPR (XHOPR) Откройте для себя ключевую информацию о HOPR (XHOPR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HOPR (XHOPR) HOPR brings true privacy to web3 with its fully scalable and incentivized mixnet. With HOPR, any kind of data can be transmitted without having to reveal the metadata. HOPR doesn't have its own blockchain: node runners earn HOPR tokens on Gnosis Chain and Ethereum mainnet. Developers can build their own dapps on top of HOPR, allowing everyone to decide who has access to their online and personal data. Официальный сайт: https://hoprnet.org/ Купить XHOPR сейчас!

Токеномика и анализ цен HOPR (XHOPR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HOPR (XHOPR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 492,20M $ 492,20M $ 492,20M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,70M $ 15,70M $ 15,70M Исторический максимум: $ 0,168068 $ 0,168068 $ 0,168068 Исторический минимум: $ 0,03176496 $ 0,03176496 $ 0,03176496 Текущая цена: $ 0,03193693 $ 0,03193693 $ 0,03193693 Узнайте больше о цене HOPR (XHOPR)

Токеномика HOPR (XHOPR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HOPR (XHOPR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XHOPR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XHOPR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XHOPR, изучите текущую цену XHOPR!

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