Токеномика Hive Game Token (HGT) Откройте для себя ключевую информацию о Hive Game Token (HGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hive Game Token (HGT) Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena. Официальный сайт: https://project-hive.io/ Whitepaper: https://project-hive.io/docs/LitePaper.pdf Купить HGT сейчас!

Токеномика и анализ цен Hive Game Token (HGT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hive Game Token (HGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 78,70K $ 78,70K $ 78,70K Общее предложение: $ 4,98B $ 4,98B $ 4,98B Оборотное предложение: $ 2,51B $ 2,51B $ 2,51B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 156,06K $ 156,06K $ 156,06K Исторический максимум: $ 0,02427213 $ 0,02427213 $ 0,02427213 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Hive Game Token (HGT)

Токеномика Hive Game Token (HGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hive Game Token (HGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HGT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HGT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HGT, изучите текущую цену HGT!

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