Токеномика Hive Game Token (HGT)

Токеномика Hive Game Token (HGT)

Откройте для себя ключевую информацию о Hive Game Token (HGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hive Game Token (HGT)

Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena.

Официальный сайт:
https://project-hive.io/
Whitepaper:
https://project-hive.io/docs/LitePaper.pdf

Токеномика и анализ цен Hive Game Token (HGT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hive Game Token (HGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 78,70K
$ 78,70K$ 78,70K
Общее предложение:
$ 4,98B
$ 4,98B$ 4,98B
Оборотное предложение:
$ 2,51B
$ 2,51B$ 2,51B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 156,06K
$ 156,06K$ 156,06K
Исторический максимум:
$ 0,02427213
$ 0,02427213$ 0,02427213
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Hive Game Token (HGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hive Game Token (HGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HGT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HGT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HGT, изучите текущую цену HGT!

Прогноз цены HGT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.