Токеномика HeroesChained (HEC) Откройте для себя ключевую информацию о HeroesChained (HEC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HeroesChained (HEC) Heroes Chained is a fantasy action RPG game, where the player becomes a Guild Master and gathers heroes. Официальный сайт: https://heroeschained.com/ Купить HEC сейчас!

Токеномика и анализ цен HeroesChained (HEC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HeroesChained (HEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 107.54K $ 107.54K $ 107.54K Общее предложение: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Оборотное предложение: $ 49.84M $ 49.84M $ 49.84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 215.77K $ 215.77K $ 215.77K Исторический максимум: $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 Исторический минимум: $ 0.00130918 $ 0.00130918 $ 0.00130918 Текущая цена: $ 0.0021577 $ 0.0021577 $ 0.0021577 Узнайте больше о цене HeroesChained (HEC)

Токеномика HeroesChained (HEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HeroesChained (HEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HEC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HEC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEC, изучите текущую цену HEC!

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