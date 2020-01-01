Токеномика HeroesChained (HEC)

Токеномика HeroesChained (HEC)

Откройте для себя ключевую информацию о HeroesChained (HEC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HeroesChained (HEC)

Heroes Chained is a fantasy action RPG game, where the player becomes a Guild Master and gathers heroes.

Официальный сайт:
https://heroeschained.com/

Токеномика и анализ цен HeroesChained (HEC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HeroesChained (HEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 107.54K
$ 107.54K$ 107.54K
Общее предложение:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Оборотное предложение:
$ 49.84M
$ 49.84M$ 49.84M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 215.77K
$ 215.77K$ 215.77K
Исторический максимум:
$ 3.3
$ 3.3$ 3.3
Исторический минимум:
$ 0.00130918
$ 0.00130918$ 0.00130918
Текущая цена:
$ 0.0021577
$ 0.0021577$ 0.0021577

Токеномика HeroesChained (HEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HeroesChained (HEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HEC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HEC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEC, изучите текущую цену HEC!

Прогноз цены HEC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.