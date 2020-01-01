Токеномика HERBCOIN (HERB) Откройте для себя ключевую информацию о HERBCOIN (HERB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HERBCOIN (HERB) Project to grow medical medicinal plants Thai traditional medicine Integrative medicine has a Marketplace system in the HERBCOIN ecosystem, a POS (Staking) system, and an Application wallet Finnext Wallet developed to support use. Официальный сайт: https://herbcoin.io/ Whitepaper: https://herbcoin.io/download-white-paper/ Купить HERB сейчас!

Токеномика и анализ цен HERBCOIN (HERB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HERBCOIN (HERB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,97M $ 14,97M $ 14,97M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 92,31M $ 92,31M $ 92,31M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,22M $ 16,22M $ 16,22M Исторический максимум: $ 0,40991 $ 0,40991 $ 0,40991 Исторический минимум: $ 0,03904678 $ 0,03904678 $ 0,03904678 Текущая цена: $ 0,162221 $ 0,162221 $ 0,162221 Узнайте больше о цене HERBCOIN (HERB)

Токеномика HERBCOIN (HERB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HERBCOIN (HERB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HERB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HERB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HERB, изучите текущую цену HERB!

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