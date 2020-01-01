Токеномика Helder (HELDER) Откройте для себя ключевую информацию о Helder (HELDER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Helder (HELDER) Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi. Официальный сайт: https://www.helder.world/ Купить HELDER сейчас!

Токеномика и анализ цен Helder (HELDER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Helder (HELDER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 50,15M $ 50,15M $ 50,15M Общее предложение: $ 496,80M $ 496,80M $ 496,80M Оборотное предложение: $ 496,80M $ 496,80M $ 496,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50,15M $ 50,15M $ 50,15M Исторический максимум: $ 0,109461 $ 0,109461 $ 0,109461 Исторический минимум: $ 0,068149 $ 0,068149 $ 0,068149 Текущая цена: $ 0,100952 $ 0,100952 $ 0,100952 Узнайте больше о цене Helder (HELDER)

Токеномика Helder (HELDER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Helder (HELDER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HELDER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HELDER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HELDER, изучите текущую цену HELDER!

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