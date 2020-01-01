Токеномика Helder (HELDER)

Токеномика Helder (HELDER)

Откройте для себя ключевую информацию о Helder (HELDER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Helder (HELDER)

Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi.

Официальный сайт:
https://www.helder.world/

Токеномика и анализ цен Helder (HELDER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Helder (HELDER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 50,15M
$ 50,15M$ 50,15M
Общее предложение:
$ 496,80M
$ 496,80M$ 496,80M
Оборотное предложение:
$ 496,80M
$ 496,80M$ 496,80M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 50,15M
$ 50,15M$ 50,15M
Исторический максимум:
$ 0,109461
$ 0,109461$ 0,109461
Исторический минимум:
$ 0,068149
$ 0,068149$ 0,068149
Текущая цена:
$ 0,100952
$ 0,100952$ 0,100952

Токеномика Helder (HELDER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Helder (HELDER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HELDER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HELDER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HELDER, изучите текущую цену HELDER!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.