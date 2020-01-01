Токеномика HedgeFi (HEDGE) Откройте для себя ключевую информацию о HedgeFi (HEDGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HedgeFi (HEDGE) Your Gateway to DeFI 4.0! During uncertainty in the market, it's more crucial than ever to have a strategy that can weather volatility. Let us do the trading for you, whilst you and only you, are in control of your funds. HedgeFi harnesses these proven strategies and innovative automation frameworks to create passive income for holders. At its core is HedgeFi’s advanced automated trading algorithm, designed to drive growth and profit in even the most extreme market conditions. With consistent performance regardless of market trends, HedgeFi offers investors a unique opportunity to earn revenue in both bullish and bearish markets Официальный сайт: https://hedgefi.finance/ Whitepaper: https://hedgefi.finance/assets/hedgefi-litepaper.pdf Купить HEDGE сейчас!

Токеномика и анализ цен HedgeFi (HEDGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HedgeFi (HEDGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,07M $ 1,07M $ 1,07M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,07M $ 1,07M $ 1,07M Исторический максимум: $ 0,00262172 $ 0,00262172 $ 0,00262172 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00107367 $ 0,00107367 $ 0,00107367 Узнайте больше о цене HedgeFi (HEDGE)

Токеномика HedgeFi (HEDGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HedgeFi (HEDGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HEDGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HEDGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEDGE, изучите текущую цену HEDGE!

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