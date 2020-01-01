Токеномика Hawksight (HAWK) Откройте для себя ключевую информацию о Hawksight (HAWK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hawksight (HAWK) Hawksight makes DeFi accessible to Everyone with 1-click Automated Investments & Yield Farming - on Solana and Terra. Our Yield-generating Indexes enable users to instantly and simultaneously invest and earn profit-optimized yield on both Solana and Terra. Hawksight is backed by Solana Ventures & Terraform Labs. Beyond the DeFi app, Hawksight’s has also incubated several highly-demanded projects to boost utility & demand for $HAWK tokens and its ecosystem expansion, including 1) AI Crypto Chatbot, 2) Twitter Analytics, and 3) DeFi-utility NFT. Официальный сайт: https://hawksight.co/ Купить HAWK сейчас!

Токеномика и анализ цен Hawksight (HAWK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hawksight (HAWK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 108,12K $ 108,12K $ 108,12K Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 1,48B $ 1,48B $ 1,48B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 364,98K $ 364,98K $ 364,98K Исторический максимум: $ 0,261067 $ 0,261067 $ 0,261067 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Hawksight (HAWK)

Токеномика Hawksight (HAWK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hawksight (HAWK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAWK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAWK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAWK, изучите текущую цену HAWK!

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