Токеномика Hatch (HATCH)

Токеномика Hatch (HATCH)

Откройте для себя ключевую информацию о Hatch (HATCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Hatch (HATCH)

$HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe.

Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base.

Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure.

Официальный сайт:
https://hatchkings.revolvinggames.com

Токеномика и анализ цен Hatch (HATCH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hatch (HATCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,52M
$ 2,52M$ 2,52M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 45,17M
$ 45,17M$ 45,17M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 55,80M
$ 55,80M$ 55,80M
Исторический максимум:
$ 0,13185
$ 0,13185$ 0,13185
Исторический минимум:
$ 0,050237
$ 0,050237$ 0,050237
Текущая цена:
$ 0,078212
$ 0,078212$ 0,078212

Токеномика Hatch (HATCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hatch (HATCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HATCH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HATCH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HATCH, изучите текущую цену HATCH!

Прогноз цены HATCH

Хотите узнать, куда может двигаться HATCH? Наша страница прогноза цены HATCH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.