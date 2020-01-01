Токеномика Hatch (HATCH) Откройте для себя ключевую информацию о Hatch (HATCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hatch (HATCH) $HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure. Официальный сайт: https://hatchkings.revolvinggames.com Купить HATCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Hatch (HATCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hatch (HATCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,52M $ 2,52M $ 2,52M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 45,17M $ 45,17M $ 45,17M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 55,80M $ 55,80M $ 55,80M Исторический максимум: $ 0,13185 $ 0,13185 $ 0,13185 Исторический минимум: $ 0,050237 $ 0,050237 $ 0,050237 Текущая цена: $ 0,078212 $ 0,078212 $ 0,078212 Узнайте больше о цене Hatch (HATCH)

Токеномика Hatch (HATCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hatch (HATCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HATCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HATCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HATCH, изучите текущую цену HATCH!

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