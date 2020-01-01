Токеномика HanChain (HAN)

Токеномика HanChain (HAN)

Откройте для себя ключевую информацию о HanChain (HAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HanChain (HAN)

Dual cryptocurrency platform with Defi structure focusing on real-life use: BENECIA: online shopping platform GiftiKhan: mobile coupon AdKhan: mobile advertising platform NFT-PLAY: Web-drama streaming service NFT-PLAY: music video streaming service MusiKhan: music streaming service (K-POP) TourKhan: worldwide hotel and travel reservation service NFT-WebDrama, NFT-MusicVideo, token-MusicCopyright, token-HanChain stakings are available

Официальный сайт:
https://khans.io/

Токеномика и анализ цен HanChain (HAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HanChain (HAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 477,41K
$ 477,41K$ 477,41K
Общее предложение:
$ 1,50B
$ 1,50B$ 1,50B
Оборотное предложение:
$ 302,41M
$ 302,41M$ 302,41M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,37M
$ 2,37M$ 2,37M
Исторический максимум:
$ 26,97
$ 26,97$ 26,97
Исторический минимум:
$ 0,00144515
$ 0,00144515$ 0,00144515
Текущая цена:
$ 0,00157886
$ 0,00157886$ 0,00157886

Токеномика HanChain (HAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HanChain (HAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAN, изучите текущую цену HAN!

Прогноз цены HAN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.