Токеномика HadesAI by Virtuals (HADES)

Токеномика HadesAI by Virtuals (HADES)

Откройте для себя ключевую информацию о HadesAI by Virtuals (HADES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HadesAI by Virtuals (HADES)

Hades AI by Virtuals is an advanced independent whitehat AI agent designed to secure EVM-based smart contracts, detect vulnerabilities, and assess risks in cryptocurrency markets. It combines cutting-edge AI technology with blockchain expertise to provide actionable insights, safeguard digital ecosystems, and reward its users through automated profit-sharing mechanisms. With a focus on transparency, efficiency, and security, Hades AI aims to revolutionize smart contract protection and risk management across multi-chain platforms.

Официальный сайт:
https://agenthades.com

Токеномика и анализ цен HadesAI by Virtuals (HADES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HadesAI by Virtuals (HADES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 47,36K
$ 47,36K$ 47,36K
Общее предложение:
$ 999,97M
$ 999,97M$ 999,97M
Оборотное предложение:
$ 999,97M
$ 999,97M$ 999,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 47,36K
$ 47,36K$ 47,36K
Исторический максимум:
$ 0,00297238
$ 0,00297238$ 0,00297238
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика HadesAI by Virtuals (HADES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HadesAI by Virtuals (HADES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HADES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HADES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HADES, изучите текущую цену HADES!

Прогноз цены HADES

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.