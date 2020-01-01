Токеномика h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) Откройте для себя ключевую информацию о h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,16K $ 33,16K $ 33,16K Общее предложение: $ 918,71M $ 918,71M $ 918,71M Оборотное предложение: $ 918,71M $ 918,71M $ 918,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,16K $ 33,16K $ 33,16K Исторический максимум: $ 0,02401265 $ 0,02401265 $ 0,02401265 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ)

Токеномика h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов H2W6GM6JZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов H2W6GM6JZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой H2W6GM6JZ, изучите текущую цену H2W6GM6JZ!

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