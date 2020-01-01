Токеномика H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Откройте для себя ключевую информацию о H1DR4 by Virtuals (H1DR4), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о H1DR4 by Virtuals (H1DR4) What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence. Официальный сайт: https://www.h1dr4.dev/ Whitepaper: https://medium.com/@wexbt/h1dr4-6b6fdc119514 Купить H1DR4 сейчас!

Токеномика и анализ цен H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Изучите ключевые данные о токеномике и цене H1DR4 by Virtuals (H1DR4), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 508,09K $ 508,09K $ 508,09K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 508,09K $ 508,09K $ 508,09K Исторический максимум: $ 0,01014832 $ 0,01014832 $ 0,01014832 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00050809 $ 0,00050809 $ 0,00050809 Узнайте больше о цене H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

Токеномика H1DR4 by Virtuals (H1DR4): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики H1DR4 by Virtuals (H1DR4) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов H1DR4, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов H1DR4. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой H1DR4, изучите текущую цену H1DR4!

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