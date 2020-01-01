Токеномика Gyoza (GYOZA) Откройте для себя ключевую информацию о Gyoza (GYOZA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gyoza (GYOZA) GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions. Официальный сайт: https://gyoza.wtf/ Whitepaper: https://gyoza.gitbook.io/gyoza-docs/ Купить GYOZA сейчас!

Токеномика и анализ цен Gyoza (GYOZA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gyoza (GYOZA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 333,55K $ 333,55K $ 333,55K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 986,86M $ 986,86M $ 986,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 337,99K $ 337,99K $ 337,99K Исторический максимум: $ 0,00428771 $ 0,00428771 $ 0,00428771 Исторический минимум: $ 0,00028737 $ 0,00028737 $ 0,00028737 Текущая цена: $ 0,00033799 $ 0,00033799 $ 0,00033799 Узнайте больше о цене Gyoza (GYOZA)

Токеномика Gyoza (GYOZA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gyoza (GYOZA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GYOZA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GYOZA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GYOZA, изучите текущую цену GYOZA!

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