Токеномика Gud Tech (GUD) Откройте для себя ключевую информацию о Gud Tech (GUD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gud Tech (GUD) Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance. Официальный сайт: https://gud.tech/ Купить GUD сейчас!

Токеномика и анализ цен Gud Tech (GUD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gud Tech (GUD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,30M $ 4,30M $ 4,30M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 830,00M $ 830,00M $ 830,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,18M $ 5,18M $ 5,18M Исторический максимум: $ 0,02296943 $ 0,02296943 $ 0,02296943 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00517971 $ 0,00517971 $ 0,00517971 Узнайте больше о цене Gud Tech (GUD)

Токеномика Gud Tech (GUD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gud Tech (GUD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GUD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GUD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GUD, изучите текущую цену GUD!

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