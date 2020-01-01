Токеномика Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Токеномика Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Откройте для себя ключевую информацию о Grumpy Cat Coin (GRUMPY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world.

Официальный сайт:
https://grumpycatcoin.com

Токеномика и анализ цен Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Grumpy Cat Coin (GRUMPY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,86M
$ 4,86M$ 4,86M
Общее предложение:
$ 9,18B
$ 9,18B$ 9,18B
Оборотное предложение:
$ 9,18B
$ 9,18B$ 9,18B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,86M
$ 4,86M$ 4,86M
Исторический максимум:
$ 0,00933552
$ 0,00933552$ 0,00933552
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00053106
$ 0,00053106$ 0,00053106

Токеномика Grumpy Cat Coin (GRUMPY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Grumpy Cat Coin (GRUMPY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GRUMPY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GRUMPY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRUMPY, изучите текущую цену GRUMPY!

Прогноз цены GRUMPY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.