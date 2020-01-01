Токеномика Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Откройте для себя ключевую информацию о Grumpy Cat Coin (GRUMPY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world. Официальный сайт: https://grumpycatcoin.com Купить GRUMPY сейчас!

Токеномика и анализ цен Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Grumpy Cat Coin (GRUMPY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,86M $ 4,86M $ 4,86M Общее предложение: $ 9,18B $ 9,18B $ 9,18B Оборотное предложение: $ 9,18B $ 9,18B $ 9,18B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,86M $ 4,86M $ 4,86M Исторический максимум: $ 0,00933552 $ 0,00933552 $ 0,00933552 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00053106 $ 0,00053106 $ 0,00053106 Узнайте больше о цене Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Токеномика Grumpy Cat Coin (GRUMPY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Grumpy Cat Coin (GRUMPY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRUMPY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRUMPY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRUMPY, изучите текущую цену GRUMPY!

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