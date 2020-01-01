Токеномика Gridcoin (GRC) Откройте для себя ключевую информацию о Gridcoin (GRC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gridcoin (GRC) Официальный сайт: http://www.gridcoin.us Купить GRC сейчас!

Токеномика и анализ цен Gridcoin (GRC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gridcoin (GRC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,99M $ 1,99M $ 1,99M Общее предложение: $ 502,87M $ 502,87M $ 502,87M Оборотное предложение: $ 486,49M $ 486,49M $ 486,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,06M $ 2,06M $ 2,06M Исторический максимум: $ 0,214228 $ 0,214228 $ 0,214228 Исторический минимум: $ 0,00060646 $ 0,00060646 $ 0,00060646 Текущая цена: $ 0,00410039 $ 0,00410039 $ 0,00410039 Узнайте больше о цене Gridcoin (GRC)

Токеномика Gridcoin (GRC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gridcoin (GRC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRC, изучите текущую цену GRC!

Прогноз цены GRC Хотите узнать, куда может двигаться GRC? Наша страница прогноза цены GRC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GRC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!