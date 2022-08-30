Токеномика GRELF (GRELF) Откройте для себя ключевую информацию о GRELF (GRELF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GRELF (GRELF) What Is GRELF? GRELF is a meme coin currently available on the Hedera and Avalanche networks. GRELF is based around a weird and conventionally unappealing character, named Gerbert the Grelf, who lives under a stump in an enchanted forest. Gerbert the Grelf was originally created on Hedera as a spokesman for the CREETS NFT project. He was then expanded to be the center focus of the GRELF meme coin because the founder, WarlockNKey, thought having a bald, ugly, weirdo as a mascot would be funny. The GRELF project is not about utility; it is about humor, entertainment, and showcasing the wonderful in the weird. What is the supply of GRELF? GRELF launched on Hedera mainnet on August 30th, 2022 with a total fixed supply of 6.6 million GRELF tokens (6,666,666.) No keys were created for the project so the amount of supply cannot be increased, decreased, or altered. Who is the Founder of GRELF? The founder of GRELF is WarlockNKey. He is doxxed and prioritizes transparency in the operation of his various projects and initiatives. WarlockNKey started his career in Web3 on Hedera in November of 2021 with founding of the CREETS NFT project and he is known for his humor, improvisational nature, and community involvement. Where Can I Buy GRELF? GRELF is currently available for purchase via Hedera's SaucerSwap and Avalanche's Pangolin exchanges. Официальный сайт: https://grelf.me Whitepaper: https://grelf.me/GRELF_Flyer.pdf Купить GRELF сейчас!

Токеномика и анализ цен GRELF (GRELF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GRELF (GRELF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,51M $ 2,51M $ 2,51M Общее предложение: $ 6,67M $ 6,67M $ 6,67M Оборотное предложение: $ 6,67M $ 6,67M $ 6,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,51M $ 2,51M $ 2,51M Исторический максимум: $ 1,74 $ 1,74 $ 1,74 Исторический минимум: $ 0,02003827 $ 0,02003827 $ 0,02003827 Текущая цена: $ 0,378474 $ 0,378474 $ 0,378474 Узнайте больше о цене GRELF (GRELF)

Токеномика GRELF (GRELF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GRELF (GRELF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRELF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRELF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRELF, изучите текущую цену GRELF!

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