Токеномика Graviton (GRAV) Откройте для себя ключевую информацию о Graviton (GRAV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Graviton (GRAV) Gravity Bridge is an open-source and decentralized bridge that acts as a neutral arbiter for securely connecting Ethereum and Cosmos (IBC) ecosystems. Официальный сайт: https://gravitybridge.net Whitepaper: https://www.gravitybridge.net/post/how-gravity-works Купить GRAV сейчас!

Токеномика и анализ цен Graviton (GRAV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Graviton (GRAV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 201,40K $ 201,40K $ 201,40K Общее предложение: $ 2,73B $ 2,73B $ 2,73B Оборотное предложение: $ 1,11B $ 1,11B $ 1,11B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 496,79K $ 496,79K $ 496,79K Исторический максимум: $ 0,256012 $ 0,256012 $ 0,256012 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00018184 $ 0,00018184 $ 0,00018184 Узнайте больше о цене Graviton (GRAV)

Токеномика Graviton (GRAV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Graviton (GRAV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRAV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRAV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRAV, изучите текущую цену GRAV!

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